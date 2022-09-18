خيتافي يبعد أوساسونا عن قمة «الليغا» في مباراة مثيرة شهدت 12 بطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

حرم خيتافي منافسه أوساسونا من مزاحمة الكبار في المراكز الأربعة المتقدمة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بعد أن هزمه في عقر داره (0-2)، خلال مباراة حافلة بالبطاقات الصفراء، فضلاً عن واقعتي طرد في كل فريق.

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ساد التوتر أرضية ملعب السادار، بسبب الخشونة الزائدة بين لاعبي الفريقين، خاصة أوساسونا الذي تلقى لاعبوه ثمانية إنذارات، إضافة إلى حالة طرد، بينما كان نصيب لاعبي خيتافي ثلاث بطاقات صفراء وواقعة طرد.

وتقدم الضيوف بهدف أول حمل توقيع خوان إغليسياس في الدقيقة 30، وقبل نهاية الشوط الأول تعرض تشيمي آبيلا لاعب أوساسونا للطرد المباشر في الدقيقة 43، ليزيد الطين بلة على أصحاب الأرض.

وقبل ربع ساعة تقريباً من انتهاء المباراة، خطف جاستون ألباريث الهدف الثاني للفريق المدريدي في الدقيقة 76، ثم تعرض زميله لويس ميلا للطرد ببطاقة صفراء مزدوجة، لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذا الفوز الملحمي، يحصد خيتافي ثلاث نقاط ثمينة تبعده موقتًا عن مناطق الخطر في «الليغا»، وترفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 12 نقطة في المركز الخامس.