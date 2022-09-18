أودينيزي يسقط إنتر بثلاثية مثيرة ويتصدر الدوري الإيطالي موقتا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق أودينيزي فوزًا قاتلًا على ضيفه إنتر ميلان (3-1)، ليحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي موقتاً، في مباراة أقيمت اليوم الأحد على ملعب فريولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

واستهل نيكولو باريلا التهديف لإنتر في الدقيقة 5، وسجل السلوفاكي ميلان شكرينار هدفًا في الدقيقة 22 في مرماه بالخطأ، فاحتسب لصالح صاحب الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين (1-1).

- هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، تمكن السلوفيني جاكا بيول من إحراز هدف لصاحب الأرض في الدقيقة 84، قبل أن ينجح زميله بالفريق، التركي تولغاي أرسلان، من التسجيل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الدقيقة الثالثة، لينتهي اللقاء بفوز أودينيزي (3-1).

وبهذا الانتصار رفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب «السيري أ» موقتًا، بفارق نقطتين عن نابولي الذي يحل ضيفًا على ميلان، أما إنتر فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس.