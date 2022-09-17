سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى سون هيونغ مين، صيامه عن تسجيل الأهداف وسجل ثلاثية بعد المشاركة كبديل في فوز ساحق لـ«توتنهام هوتسبير» (6-2) على «ليستر سيتي»، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح أول هدف لرودريغو بنتانكور مع «توتنهام» التقدم 3-2 للفريق اللندني بعد الاستراحة لكن سون، الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، استعاد مستواه المميز وسجل ثلاثة أهداف في 13 دقيقة.

ولم يكن سون، الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الموسم الماضي، قد سجل أي هدف مع «توتنهام» في أول ثماني مباريات، وفقًا لـ«رويترز».

هدف مبكر

وتقدم «ليستر» بهدف مبكر من ركلة جزاء نفذها يوري تيليمانس، وأهدرها في البداية قبل إعادتها، وأدرك هاري كين التعادل سريعًا بضربة رأس لأصحاب الأرض.

وتقدم «توتنهام» بهدف في الدقيقة 21 بضربة رأس من المدافع إيريك داير، لكن «ليستر» صاحب المركز الأخير تعادل قبل الاستراحة بتسديدة مميزة من جيمس ماديسون.

سون يخطف الأضواء

واستغل بنتانكور خطأ دفاعيًا وتقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 47، لكن سون خطف الأضواء من الجميع. وشارك اللاعب الكوري الجنوبي في الدقيقة 59، وسجل هدفه الأول بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 73، ثم أضاف هدفًا آخر بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى بعد 11 دقيقة.

وأكمل سون الثلاثية بعد تمريرة من بيير-إميل هويبرغ، حيث انفرد بالمرمى وهز الشباك.

وبات رصيد «توتنهام» 17 نقطة من سبع مباريات، ويتأخر فقط بفارق الأهداف عن «مانشستر سيتي» المتصدر، مقابل نقطة واحدة لفريق «ليستر».