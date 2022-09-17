ركلة جزاء تهدي «نيوكاسل» التعادل مع «بورنموث» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز المهاجم ألكسندر إيساك، هدفًا من ركلة جزاء، ليهدي «نيوكاسل يونايتد» التعادل 1-1 مع ضيفه «بورنموث» في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر «نيوكاسل» على الشوط الأول وسدد لاعبه كيران تريبيير من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة في القائم، كما سدد جويلينتون لاعب «نيوكاسل» أيضًا في القائم، ثم أنقذ الحارس نيتو فرصتين من جويلينتون ورايان فريزر.

هدف التقدم

وتكتل دفاع «بورنموث» بوضوح بوجود خمسة لاعبين في الخط الخلفي، وزادت معاناة «نيوكاسل» عندما سجل فيليب بيلينغ هدف التقدم للفريق الزائر بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة 62.

لكن هذا التقدم لم يستمر طويلًا، حيث تسبب جيفرسون ليرما في ركلة جزاء بعد خطأ ضد تريبيير واحتسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، ونفذ إيساك الركلة بنجاح في شباك الحارس نيتو.

أول أهداف إيساك

وهذا أول هدف للمهاجم إيساك في ملعب «نيوكاسل» منذ الانضمام من «ريال سوسيداد» في أغسطس في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي مقابل 59 مليون جنيه استرليني (67 مليون دولار).

وتقدم «بورنموث» خطوتين وأصبح في المركز 12 برصيد ثماني نقاط، بينما تعادل «نيوكاسل» للمرة الخامسة في سبع مباريات بالدوري، وأصبح عاشرًا بثماني نقاط أيضًا، وتعرض لصيحات استهجان من مشجعيه بعد صافرة النهاية.