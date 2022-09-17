«برشلونة» يتصدر الدوري الإسباني موقتا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق «برشلونة» في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، بعد الفوز على «إلتشي» بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لـ«برشلونة» في الدقيقة 34، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله أليخاندرو بالدي، ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأضاف ديباي الهدف الثاني لـ«برشلونة» في الدقيقة 41، بعدما تلقى تمريرة من أليخاندرو بالدي، وراوغ الدفاع قبل أن يصوب كرة صاروخية في شباك الحارس باديا.

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وعزز ليفاندوفسكي النتيجة للبرسا في الدقيقة 48، حيث تلقى تمريرة من ديباي داخل المنطقة وصوب مباشرة في شباك الحارس باديا.

إشهار بطاقة حمراء

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فيردو في الدقيقة 14، ليضع فريقه في ورطة حقيقية، خلال مجريات أحداث المباراة