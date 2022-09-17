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أليغري يسخر من الحديث عن إقالته من تدريب «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 05:28 مساء
أليغري يسخر من الحديث عن إقالته من تدريب «يوفنتوس»
مدرب «يوفنتوس» الإيطالي، ماسيميليانو أليغري. (الإنترنت)
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كشف مدرب «يوفنتوس» الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، الذي يحقق بداية موسم سيئة جدًا محليًا وقاريًا، أنه يتلهى بحديث بعض جماهير النادي عن إقالته من منصبه.

وقال أليغري، اليوم السبت، ساخرًا في مؤتمر صحفي في تورينو قبل حلول «بيانكونيري» على مونتسا غدًا الأحد، في الدوري المحلي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «أنا سعيد للحديث عن إقالة أليغري، لقد افتقدت كثيرًا لهذا الأمر، افتقدت له لأني أتلهى».

ارتكاب الأخطاء الكثيرة
وأضاف: «الجميع يرتكب الأخطاء، وأنا أولهم، بالتأكيد أرتكب أخطاء أكثر من الآخرين، لكن في هذه اللحظة نحن بحاجة للوضوح». وأوضح المدرب الذي قاد «السيدة العجوز» إلى لقب الدوري بين 2015 و2019: «من الطبيعي أن يتم الحكم على عملي أنا وجهازي الفني بحسب النتائج، لكني واثق وهادئ».

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الإقالة من «ميلان»
وعاد أليغري (55 عامًا)، مدرب «ميلان» السابق، العام الماضي إلى «يوفنتوس» وذلك بعد إقالته في 2019 إثر خروج مبكر من دوري الأبطال. في غيابه، أمضى «يوفنتوس» موسمين مع ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو.

ويحتل «يوفنتوس» المركز الثامن في الدوري الإيطالي وخسر أول مباراتين له في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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