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رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 05:01 مساء
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي. (الإنترنت)
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، إنه رفض الطعن المقدم من تشيلي في قضية مشاركة اللاعب بايرون كاستيو مع الإكوادور دون وجه حق في تصفيات كأس العالم، ما يعني أن الإكوادور ستشارك في النهائيات في قطر هذا العام 2022.

طعن الاتحاد التشيلي
وطعن الاتحاد التشيلي على قرار «فيفا» الصادر في العاشر من يونيو الماضي، برفض شكواه بداعي أن كاستيو ولد في توماكو بكولومبيا العام 1995 وليس بمدينة جنرال بياميل بلاياس في 1998 كما ذكر بوثائقه الرسمية.

وذكر «فيفا» في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «بعد تحليل الطلبات المقدمة من كل الأطراف وبعد جلسة استماع أكدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بإغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري‭‬».

وأضاف: «ومن بين اعتبارات أخرى تبين وعلى أساس الوثائق التي قدمت أن اللاعب يحمل جنسية الإكوادور بصفة دائمة».

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نفي ارتكاب أي مخالفة
وطعنت تشيلي على القرار في أول يوليو، وطالبت الفيفا بالإسراع في العملية قبل تحديد جلسة استماع أمس الخميس. وخاض كاستيو ثماني مباريات من 18 مباراة لعبتها الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ونفت الإكوادور ارتكاب أي مخالفة تخص مشاركة اللاعب.

وحصدت الإكوادور 14 من 26 نقطة بمشاركة كاستيو، وخسارة نقاط بالمباريات التي لعبها كانت ستعني الغياب عن النهائيات في قطر.

وتنافس الإكوادور في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف والسنغال وهولندا، وتنطلق النهائيات يوم 20 نوفمبر وتجمع المباراة الافتتاحية قطر والإكوادور.

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