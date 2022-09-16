إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي سويسرا والبرتغال بدوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس إنريكي، القائمة المستدعاة لمواجهتي سويسرا والبرتغال في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في الـ24 من سبتمبر المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية. فيما يقابل البرتغال في الـ27 من سبتمبر المقبل في اختتام بطولة دوري الأمم الأوروبية.

غياب راموس

ويغيب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وأنسو فاتي مهاجم برشلونة وياغو أسباس مهاجم سيلتا فيجو. فيما يظهر نيكو ويليامز مهاجم أتليتك بلباو وبورخا إيجليسياس مهاجم ريال بيتيس.

وجاءت قائمة المنتخب الإسباني كالآتي:

حراس المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - روبرت سانشيز.

- ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة هندوراس وجامايكا

- رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي التشيك وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

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خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دييجو يورينتي - هوجو جويامون - داني كارفخال - جوردي ألبا - جايا - إريك جارسيا - باو توريس.

خط الوسط: جافي - بيدري - كوكي - ماركوس يورينتي - كارلوس سولير - سيرجي بوسكيتس - رودري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ماركو أسينسيو - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا - فيران توريس - بورخا إيجليسياس - يرمي بينو.