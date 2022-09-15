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رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي التشيك وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 04:05 مساء
رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي التشيك وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية
كريستيانو رونالدو. (الإنترنت)
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أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، قائمة بلاده لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة حضور القائد والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو رغم عدم مشاركته أساسيا مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.

وتحل البرتغال ضيفة على جمهورية التشيك يوم 24 سبتمبر في براغ، ثم تستقبل إسبانيا يوم 27 سبتمبر في براغا. وتتواجد البرتغال في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

عدة غيابات
وشهدت القائمة عدة غيابات مهمة، على رأسها ريناتو سانشيز لاعب وسط باريس سان جيرمان، وجونسالو جيديش وجواو موتينيو ثنائي ولفرهامبتون، وروي سيلفا حارس مرمى ريال بيتيس، وأندري سيلفا مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

قائمة منتخب البرتغال
حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو) – جوزيه سا (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – روي باتريشيو (روما الإيطالي).

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الدفاع: بيبي (بورتو) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – تياغو دجالو (ليل الفرنسي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جواو بالينيا (فولام الإنجليزي) – روبن نيفيش (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – ماتيوس نونيس (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – فيتينا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) – جواو ماريو (بنفكيا) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جواو فيليكس (أتليتكو مدريد الإسباني) – رافاييل لياو (ميلان الإيطالي) – بيدرو نيتو (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – ريكاردو هورتا (براجا) – رافا سيلفا (بنفيكا).

قائمة المنتخب البرتغالي. (الإنترنت)
قائمة المنتخب البرتغالي. (الإنترنت)
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