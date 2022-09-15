رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، اليوم الخميس، أنه سيعتزل اللعبة بعد كأس لايفر في لندن الأسبوع المقبل.

وقال فيدرر (41 عاما) الفائز بعشرين لقب بطولة كبرى في بيان نشره عبر حسابه على «تويتر»، وفقا لـ«فرانس برس»، إن كأس لايفر الأسبوع المقبل في لندن، ستكون آخر مشاركة لي في بطولات «إيه تي بي».

وقال فيدرر في رسالته: «كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية».

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وأضاف: «عملت بجدية للعودة لمستوى المنافسات، لكني أيضا أعرف قدرات جسمي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه أخيرا كانت رسالة غالية، عمري 41 عاما».

فيدرر: الوقت مناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية

وأضاف النجم السويسري: «لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما، لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي، والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات».

وأشار فيدرر إلى أن: «كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين، سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع، لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المحترفين».