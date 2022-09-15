رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، قائمة بلاده لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبي خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

ويغيب كريم بنزيما قائد ريال مدريد للإصابة في وتر العضلة شبه الوترية وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن، وفقا لبيان سابق لريال مدريد، كما يبتعد بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لخضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وتستقبل فرنسا نظيرتها النمسا يوم 22 سبتمبر في سان دوني، قبل أن تحل ضيفة على الدنمارك يوم 25 سبتمبر. وتتواجد فرنسا في كأس العالم بمجموعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى:

هوجو لوريس (توتنهام الإنجليزي) – مايك ماينيان (ميلان الإيطالي) – ألفونس أريولا (وست هام يونايتد الإنجليزي).

الدفاع:

رافاييل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) – دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – جول كوندي (برشلونة الإسباني) – بنوا بادياشيلي (موناكو) – بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – جوناثان كلاوز (أوليمبيك مارسيليا) – فيرلان ميندي (ريال مدريد الإسباني) – تيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي).

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الوسط:

أورليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) – ماتيو جيندوزي (أوليمبيك مارسيليا) – يوسف فوفانا (موناكو)

الهجوم:

أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني) – كريستوفر نكونكو (لايبزج الألماني) – راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني).

قائمة فرنسا لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبي. (الإنترنت)