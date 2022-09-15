الريان القطري يفسخ عقد الكولومبي رودريغيز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الريان القطري لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن الكولومبي جيمس رودريغيز اليوم الخميس.

وكتب النادي القطري في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه انفصل عن لاعب منتخب كولومبيا «بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين».

الانتقال إلى أولمبياكوس

ويأتي رحيل رودريغيز (31 عامًا) بشكل متوقع بعدما ذكرت تقارير أنه توصل لاتفاق للانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني.

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وذكرت جريدة «أس» الإسبانية، وفقًا لـ«في الجول» في وقت سابق أن جيمس وصل بالفعل إلى اليونان للخضوع للكشف الطبي في ناديه الجديد.

ومن المنتظر أن يوقع جيمس على عقد إعارة لمدة موسم بعد أن اتفق بالفعل مع إدارة أولمبياكوس. وتنتهي سوق الانتقالات الصيفية في اليونان اليوم الخميس.