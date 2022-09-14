تشيلسي يسقط في فخ التعادل بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي، مع سالزبورج النمساوي، إيجابيا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في ملعب ستامفورد بريدج، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح رحيم سترلينج أهداف المباراة في الدقيقة 48، وأدرك نواه أوكافور التعادل للضيوف في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يتصدر ميلان المجموعة بأربع نقاط يليه دينامو زغرب بثلاث نقاط ثم سالزبورج بنقطتين، فيما يأتي تشيلسي رابعا بنقطة وحيدة.

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ويواجه تشيلسي منافسه ميلان في الخامس من أكتوبر في الجولة الثالثة، قبل أن يحل عليه ضيفا في الـ11 من الشهر نفسه.