احتجاز شقيق بوغبا في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر مقرب من التحقيقات، اليوم الأربعاء، إن الشرطة احتجزت موقتًا ماتياس بوغبا، شقيق بول بوغبا لاعب «يوفنتوس»، من أجل استجوابه بعدما قال لاعب الوسط الفرنسي إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وتهديدات.

وأضاف المصدر، وفقًا لـ«رويترز»: «مَثل ماتياس بوغبا أمام المحققين في ساعة مبكرة من ظهر اليوم، وتقرر احتجازه».

وسينظر التحقيق الرسمي في مزاعم ابتزاز على يد عصابة مسلحة وخطف وحياكة مؤامرة جنائية. وأكد المصدر أن السلطات احتجزت ثلاثة أشخاص آخرين. وعادة ما ينتهي الاحتجاز الموقت في فرنسا بعد 24 ساعة.

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وقالت مصادر قضائية لـ«رويترز» هذا الشهر إن بوغبا (29 عامًا) أبلغ مكتب المدعي العام في باريس أنه تعرض للابتزاز على يد أصدقاء طفولته منذ مارس، ودفع 100 ألف يورو لهذه المجموعة.

ونفى ماتياس بوغبا هذه المزاعم في عدة بيانات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.