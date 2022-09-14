الدوري الإيطالي يناقش إقامة مباراة «كل النجوم»

القاهرة - بوابة الوسط

قال لورينتسو كاسيني، رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن الرابطة ستناقش إمكانية تنظيم مباراة كل النجوم على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة.

وقال كاسيني لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، وفقًا لـ«رويترز»: «تستحق فكرة مباراة كل النجوم في الدوري الإيطالي الاهتمام. سندرس المشروع وستقيم الأندية في الجمعية العمومية جميع الإيجابيات والسلبيات».

إيرادات إضافية لكرة القدم

واقترح الأميركي تود بولي، مالك «تشيلسي» خلال مؤتمر في نيويورك إقامة مباراة بين نجوم أندية الشمال وأندية الجنوب لتحقيق إيرادات إضافية لكرة القدم الإنجليزية.

- دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

تعليق يورغن كلوب

لكن يورغن كلوب مدرب «ليفربول» لم يهتم بفكرته، وأشار إلى أن هذا الأمر لن يجذب مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن غير المحتمل أن تقام مباراة كل النجوم في إيطاليا بين أندية الشمال والجنوب. ويضم الدوري في الموسم الحالي ثلاثة فرق فقط في جنوب روما، مقابل 15 فريقًا في المنطقة الشمالية بالبلاد.