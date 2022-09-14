العملاق ريال مدريد يستقبل لايبزيغ الألماني في جولة جديدة بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ريال مدريد، البطل 14 مرة في رقم قياسي بدوري الأبطال، وحامل لقب النسخة الأخيرة، والفائز في مباراته الأولى على أرض سلتيك الإسكتلندي (3-صفر)، فريق لايبزيغ الألماني الذي مُني بخسارة مذلة أمام ضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني (1-4)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن المجموعة السادسة.

- «هالاند» يتصدر مشهد المواجهة النارية بين السيتي ودورتموند في ليلة دوري الأبطال

الفريق الألماني تنفس الصعداء بعد إقالة دومينيكو تيديسكو، إذ قاده مدربه الجديد ماركو روزه إلى فوز كبير على دورتموند (3-صفر)، ليرتقي إلى المركز العاشر في البوندسليغا، في المقابل، يحلق ريال مدريد في حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، وهو الوحيد الذي حقق خمسة انتصارات كاملة، متربعًا على الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة.

ريال مدريد كان حقق بداية بطيئة على أرضه الموسم الماضي، عندما سقط أمام شيريف تيراسبول المولدافي المتواضع (1-2)، قبل أن ينفض الغبار ويحرز اللقب في النهائي على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف.

ولا يشعر الريال بأي نقص لغياب هدافه الفرنسي كريم بنزيما للإصابة، أو تأثير لرحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث عوض الفرنسي الوافد الجديد أوريليان تشواميني هذا الدور في خط الوسط.