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صلاح يتحول أمام أياكس إلى هداف تاريخي لـ«ليفربول» على ملعب «أنفيلد» بتحطيم رقم الأسطورة جيرارد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 01:19 مساء
صلاح يتحول أمام أياكس إلى هداف تاريخي لـ«ليفربول» على ملعب «أنفيلد» بتحطيم رقم الأسطورة جيرارد
صلاح يحطم رقم جيرارد. (تويتر)
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بتسجيل المصري محمد صلاح هدف التقدم لناديه ليفربول في الفوز على أياكس أمستردام (2-1)، أمس الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يكون صلاح حقق رقما قياسيا جديدا.

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ويضع الرقم القياسي الجديد صلاح كهداف تاريخي لليفربول، بعدد الأهداف المسجلة على ملعب «أنفيلد» في المسابقات الأوروبية برصيد 15 هدفا، محطما بذلك رقم الأسطورة ستيفن جيرارد، صاحب الـ14 هدفا.

وحصل صلاح على تقييم 7.2 من 10، في مباراة فريقه ليفربول أمام أياكس، بعدما كسر صيامه التهديفي وافتتح المباراة بهدفه في الدقيقة 17 من زمن اللقاء، وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال.

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