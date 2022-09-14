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بعد الهزيمة المدوية أمام كلوب بروج.. بورتو يضل طريقه في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 11:29 صباحا
بعد الهزيمة المدوية أمام كلوب بروج.. بورتو يضل طريقه في دوري الأبطال
مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو، خلال مؤتمر صحفي في مدريد، 6 سبتمبر 2022. (رويترز)
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قال مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو، إن الفريق البرتغالي افتقر إلى القوة والشراسة في الخسارة 4-صفر على أرضه أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وأصبح بورتو في خطر بالمجموعة الثانية حيث لا يملك أي نقطة بعد الهزيمة خارج أرضه أمام أتليتيكو مدريد الأسبوع الماضي. لكن كونسيساو أصر على أنه لا يوجد شيء يستحق الاعتذار ودعا لاعبيه للتعويض في المباراة القادمة بدوري الأبطال على أرضه أمام باير ليفركوزن في الرابع من أكتوبر، وفق وكالة «رويترز».

وقال كونسيساو للصحفيين بعد المباراة أمام بطل بلجيكا: «افتقرنا للقوة والشراسة. افتقدنا روح الفريق ولكل ما أظهرناه في المباراة السابقة في مدريد»، وأضاف: «لم نكن حتى بهذا السوء عندما كنا نلعب مبارياتنا التحضيرية قبل الموسم. من الصعب الحديث عما يفتقده الفريق ويجب أن أتحدث إلى اللاعبين لأن هذه ليست الصورة التي يريد النادي إظهارها. هذه الحالة ليست طبيعية أو معتادة».

كلوب بروج يمزق بورتو
وحقق كلوب بروج فوزا مستحقا بعد أن مزق دفاع بورتو الذي بدا بلا حول أو قوة.

وتابع المدرب: «سارت أمور كثيرة بشكل سيء الليلة. ارتكبنا ثمانية أخطاء فقط ضد المنافس خلال المباراة بينما ارتكب المنافس ضعف هذه المخالفات على أرضنا وهي علامة على شراسته وقوته».

لكن كونسيساو قال إنه لا توجد ضرورة للاعتذار للجماهير المحبطة، وأضاف: «يمكن أن نجد ألف شيء ونعتذر عنه لكن ليس علينا فعل ذلك. علينا أن نتطلع الآن إلى مباراتنا القادمة. لم تكن كل الأمور كارثية. كان يوما سيئا فقط».

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