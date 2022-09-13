سبورتينغ لشبونة يتصدر مجموعته بأبطال أوروبا بالفوز على توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في تحقيق الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سبورتينغ هدفه الأول في الدقيقة (90) عن طريق لاعبه باولينيو، بعد ركلة ركنية على يمين مرمى توتنهام، نفذها بيدرو بورو بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها باولينيو برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز سبورتينغ النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (90+3) عن طريق آرثر غوميز، بمجهود فردي مميز منه في اختراق منطقة جزاء الفريق الإنجليزي من جهة اليسار أنهاه بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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بهذا الفوز رفع سبورتينغ رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما بقي توتنهام في خانة الوصيف بثلاث نقاط.