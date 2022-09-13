إنتر يحقق الفوز على فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط



حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي، فوزًا مهما على حساب نظيره فيكتوريا بلزن، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب «دووسان أرينا».

وسجل إدين دجيكو هدف التقدم لصالح إنتر في الدقيقة 20، ثم لعب فيكتوريا بلزن بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بافل يوشا في الدقيقة 62. وفي الدقيقة 71 سجل إنتر هدفًا ثانيًا عن طريق دينزل دومفريس.

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بهذه النتيجة رفع إنتر رصيده إلى 3 نقاط، ويحقق فوزه الأول بعد خسارته في الجولة الأولى ضد بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد بلزن بدون أي نقطة في المركز الرابع.

