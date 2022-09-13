بند في عقد مبابي يقربه من ريال مدريد مستقبلا رغم التجديد لسان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

عادت من جديد تقارير إخبارية تتحدث عن إمكانية رحيل لاعب باريس سان جيرمان المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، الفرنسي كيليان مبابي، عن صفوف الفريق الباريسي العام 2024 وليس في العام 2025 كما تردد.

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وذكر سان جيرمان أن العقد الجديد يستمر حتى العام 2025، لكن جريدة «ليكيب» الفرنسية نقلت عن مصدر بالنادي أن العقد يستمر حتى العام 2024، ويتضمن بندًا يتيح التمديد لعام آخر، ويمكن للاعب رفضه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وكان مبابي (23 عامًا)، وقع عقدًا جديدًا مع سان جيرمان في مايو الماضي، ليبدد آمال ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، ولكن مبابي واصل التلميح إلى أن انتقاله للعب في إسبانيا لا يزال محتملًا في المستقبل.