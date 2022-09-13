Atwasat

بند في عقد مبابي يقربه من ريال مدريد مستقبلا رغم التجديد لسان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 03:24 مساء
بند في عقد مبابي يقربه من ريال مدريد مستقبلا رغم التجديد لسان جيرمان
مبابي مع الخليفي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

عادت من جديد تقارير إخبارية تتحدث عن إمكانية رحيل لاعب باريس سان جيرمان المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، الفرنسي كيليان مبابي، عن صفوف الفريق الباريسي العام 2024 وليس في العام 2025 كما تردد.

- «قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

وذكر سان جيرمان أن العقد الجديد يستمر حتى العام 2025، لكن جريدة «ليكيب» الفرنسية نقلت عن مصدر بالنادي أن العقد يستمر حتى العام 2024، ويتضمن بندًا يتيح التمديد لعام آخر، ويمكن للاعب رفضه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وكان مبابي (23 عامًا)، وقع عقدًا جديدًا مع سان جيرمان في مايو الماضي، ليبدد آمال ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، ولكن مبابي واصل التلميح إلى أن انتقاله للعب في إسبانيا لا يزال محتملًا في المستقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مايوركا يسجل هدفا وريال مدريد يعاقبه برباعية ويستعيد صدارة «الليغا»
مايوركا يسجل هدفا وريال مدريد يعاقبه برباعية ويستعيد صدارة ...
فيرستابن يخرج منتصرا من معقل فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى لـ«فورمولا 1»
فيرستابن يخرج منتصرا من معقل فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى ...
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول ...
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
ليفربول المترنح يستضيف أياكس البارع هجوميا في دوري الأبطال بالتوقيت الليبي
ليفربول المترنح يستضيف أياكس البارع هجوميا في دوري الأبطال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب ......
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ......
المزيد
إنتر يتمسك بأمل المنافسة.. وتوتنهام يملؤه الطموح.. وأتلتيكو يبحث الانتصار الثاني في ليلة الأبطال
إنتر يتمسك بأمل المنافسة.. وتوتنهام يملؤه الطموح.. وأتلتيكو ......
بند في عقد مبابي يقربه من ريال مدريد مستقبلا رغم التجديد لسان جيرمان
بند في عقد مبابي يقربه من ريال مدريد مستقبلا رغم التجديد ......
«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني
«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ......
ليفربول المترنح يستضيف أياكس البارع هجوميا في دوري الأبطال بالتوقيت الليبي
ليفربول المترنح يستضيف أياكس البارع هجوميا في دوري الأبطال ......
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط