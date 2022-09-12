إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

حصد منتخب إيطاليا لقب بطولة العالم للكرة الطائرة، بعد فوزه على منتخب بولندا، بنهاية البطولة المقامة حاليًا في سلوفانيا وبولندا.

وهذه البطولة التي حققها المنتخب الإيطالي هي الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 1998. وأحرز منتخب إيطاليا للكرة الطائرة ثلاث بطولات متتالية في 1990 و1994 و1998.

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وخسر منتخب إيطاليا الشوط الأول بنتيجة 25-22، إلا أنه عاد وضرب بقوة في الشوط الثاني حاسمًا النتيجة لصالحه بواقع 25-21، وفي الشوط الثالث نجح المنتخب الإيطالي في حسم الشوط لصالحه بنتيجة 25-18، قبل أن يحسم الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-20، ليجرد منتخب بولندا من اللقب الذي حصده النسخة الأخيرة.

وفي الطريق إلى النهائي، نجح المنتخب البولندي في الفوز على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين. بينما حقق المنتخب الإيطالي الفوز أيضًا على نظيره منتخب سلوفينيا، بثلاثة أشواط دون رد.