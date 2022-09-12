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بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 08:10 صباحا
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس
الإسباني كارلوس ألكاراس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أحرز الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس أول لقب كبير في مسيرته، بتتويجه الأحد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، ليصبح أصغر مصنف أول عالميا في تاريخ اللعبة.

وتفوق اللاعب البالغ 19 عاما وستة أشهر على النرويجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 (7-1) و6-3 في نهائي «فلاشينغ ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، ليصبح أول مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس العام 2005، والأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاما وتسعة أشهر) في 19 نوفمبر العام 2001، حسب وكالة «فرانس برس».

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