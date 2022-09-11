مايوركا يسجل هدفا وريال مدريد يعاقبه برباعية ويستعيد صدارة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، اليوم الأحد، بعد فوزه المستحق على ريال مايوركا (4-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، على ملعب سانتياغو برنابيو.

فتتح التسجيل لاعب مايوركا، فيدات موريكي، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، تمكن فالفيردي من إدراك التعادل للريال من تسديدة قوية، لم يستطع حارس مايوركا التصدي لها.

- جنازة الملكة إليزابيث تؤجل مباراة رينجرز ونابولي 24 ساعة في دوري الأبطال وتمنع الجماهير

شهد الشوط الثاني، ضغطًا قويًا من الريال، وأضاع نجومه العديد من الفرص، إلى أن جاءت الدقيقة 72، عندما سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لفريقه، وفي الدقيقة 89، سجل رودريغو الهدف الثالث للريال، ثم أضاف زميله أنطونيو روديغر، الهدف الرابع، لينتهي اللقاء بفوز الفريق المدريدي.

بذلك رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط.