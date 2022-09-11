تعادل بطعم الخسارة يهدر الصدارة من «أتالانتا» في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

أهدر «أتالانتا» فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه «كريمونيزي» بهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة.

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وتقدم «أتالانتا» بهدف سجله ميريح ديمرال في الدقيقة 74 وتعادل «كريمونيزي» عن طريق إيمانويلي فاليري في الدقيقة 79.

ورفع «أتالانتا» رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف «نابولي»، المتصدر، وبفارق الأهداف أمام «ميلان»، صاحب المركز الثالث، كما رفع «كريمونيزي» رصيده إلى نقطتين في المركز الثامن عشر.