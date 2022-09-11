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بـ10 لاعبين.. ميلان يخطف نقاط سامبدوريا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 12:52 صباحا
بـ10 لاعبين.. ميلان يخطف نقاط سامبدوريا في الدوري الإيطالي
ركلة جزاء جيرو تمنح 10 من لاعبي ميلان الفوز على سامبدوريا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. (الإنترنت)
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فاز فريق ميلان، على مضيفه سامبدوريا، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، وهو الانتصار الأول لحامل اللقب خارج أرضه خلال الموسم الجاري.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة السادسة حين صنع رفائيل لياو بطريقة رائعة هدفا للمهاجم البرازيلي جونيور ميسياس من تسديدة منخفضة.

ولعب ميلان بقوة في الشوط الأول لكن الأمور تعقدت بعد الاستراحة حين طُرد لياو لحصوله على الانذار الثاني أثناء تنفيذ ركلة «مقصية» لكن قدمه اصطدمت برأس المدافع أليكس فيراري.

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واستغل سامبدوريا التفوق العددي في الدقيقة 57 حين أدرك لاعب وسط صربيا فيليب ديوريتشيتش التعادل بضربة رأس عقب تمريرة المدافع توماسو أوجيلو. 

وبعد عشر دقائق أعاد جيرو التقدم لميلان من علامة الجزاء مستغلا لمسة يد على لاعب الوسط جونزالو بيار.

ترتيب ميلان
بهذه النتيجة صعد ميلان، الذي لم يذق طعم الهزيمة، إلى المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر نابولي برصيد 14 نقطة من ست مباريات. ويبقى سامبدوريا في منطقة الهبوط ويملك نقطتين فقط.

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