بـ10 لاعبين.. ميلان يخطف نقاط سامبدوريا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق ميلان، على مضيفه سامبدوريا، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، وهو الانتصار الأول لحامل اللقب خارج أرضه خلال الموسم الجاري.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة السادسة حين صنع رفائيل لياو بطريقة رائعة هدفا للمهاجم البرازيلي جونيور ميسياس من تسديدة منخفضة.

ولعب ميلان بقوة في الشوط الأول لكن الأمور تعقدت بعد الاستراحة حين طُرد لياو لحصوله على الانذار الثاني أثناء تنفيذ ركلة «مقصية» لكن قدمه اصطدمت برأس المدافع أليكس فيراري.

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واستغل سامبدوريا التفوق العددي في الدقيقة 57 حين أدرك لاعب وسط صربيا فيليب ديوريتشيتش التعادل بضربة رأس عقب تمريرة المدافع توماسو أوجيلو.

وبعد عشر دقائق أعاد جيرو التقدم لميلان من علامة الجزاء مستغلا لمسة يد على لاعب الوسط جونزالو بيار.