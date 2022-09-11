هدف قاتل يقود إنتر للفوز على تورينو في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص إنتر ميلان فوزا صعبا أمام ضيفه تورينو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتمكن لاعب الوسط الكرواتي بروزوفيتش من هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89 بعد تلقيه تمريرة من نيكولو باريلا.

بهذه النتيجة يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر الذي فاز على سبيتسيا 1-صفر أمس الجمعة.

- بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ميدان إنتر ميلان في دوري الأبطال

واستعاد إنتر ميلان اتزانه بعد خسارته في مباراة ديربي ميلانو أمام مضيفه ميلان (3-2)، ثم خسارته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.