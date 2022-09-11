(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت البولندية إيغا شفيونتيك، في تحقيق الفوز على التونسية أُنس جابر بمجموعتين دون رد (6-2، 7-6 (7/5).، وتتوج بقلب ببطولة أميركا المفتوحة للتنس (سيدات).

وحُرمت جابر من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليًا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام وخسرته امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وهذا اللقب الكبير الاول لشفيونتيك في فلاشينغ ميدوز والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

إنجاز أنس جابر

وتأهلت التونسية أُنس جابر إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على الفرنسية كارولينا جارسيا بمجموعتين دون رد (6-1) و(6-3).

وأصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة أفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، كما وصلت للنهائي الثاني لها في بطولات جراند سلام بعد ويمبلدون هذا العام، والأول لها على الملاعب الصلبة.

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