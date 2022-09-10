(فيديو).. نهضة بركان بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

تُوج فريق نادي نهضة بركان المغربي، بلقب كأس السوبر الأفريقي نسخة 2022، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

وسجل ثنائية نهضة بركان كل من شرقي البحري في الدقيقة 31، وسفيان المودن مع الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وكان الوداد قد تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الأهلي المصري، بينما عانق نهضة بركان لقب الكونفدرالية للمرة الثانية على حساب أرولاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

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