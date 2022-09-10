(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

نجح المنتخب البولندي في الفوز على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2022، المقامة حاليًا في سلوفانيا وبولندا.
وجاءت نتيجة أشواط مباراة منتخب بولندا والبرازيلي كالتالي: (23-25) - (25-18) - (25-20) - (21-25) - (15-12).
إيطاليا تفوز على سلوفينيا
وحقق المنتخب الإيطالي الفوز أيضا على نظيره منتخب سلوفينيا، بثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائجها كالتالي: (25-21) - (25-22) - (25-21).
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مباراة النهائي
وبهذه النتائج يضرب المنتخب البولندي، موعدا مع نظيره الإيطالي في نهائي البطولة غدا الأحد. فيما يلعب منتخب البرازيل مع نظيره سلوفينيا، في مباراة الترتيب الثالث والرابع.
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