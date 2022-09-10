(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب البولندي في الفوز على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2022، المقامة حاليًا في سلوفانيا وبولندا.

وجاءت نتيجة أشواط مباراة منتخب بولندا والبرازيلي كالتالي: (23-25) - (25-18) - (25-20) - (21-25) - (15-12).

إيطاليا تفوز على سلوفينيا

وحقق المنتخب الإيطالي الفوز أيضا على نظيره منتخب سلوفينيا، بثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائجها كالتالي: (25-21) - (25-22) - (25-21).

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