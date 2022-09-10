«برشلونة» يكتسح «قادش» ويتصدر الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق «برشلونة»، في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، موقتًا بفوزه الكاسح على نظيره «قادش» في عقر داره برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «رامون دي كارانزا»، ضمن الجولة الخامسة بالدوري الإسباني.

وضع فرينكي دي يونغ وروبرت ليفاندوفسكي الفريق الكتالوني في المقدمة قبل توقف المباراة لوقت طويل بسبب مشكلة صحية لمشجع في المدرجات، وغادر اللاعبون أرض الملعب قبل العودة لاستكمال آخر عشر دقائق.

وصنع ليفاندوفسكي الهدف الثالث لأنسو فاتي في الدقيقة 86 قبل أن يكمل عثمان ديمبلي الرباعية في الوقت بدل الضائع.

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وبهذا الفوز قفز فريق «برشلونة» لصدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 13 نقطة بشكل موقت، بينما تجمد رصيد «قادش» دون نقاط في المركز الأخير.

انتصار جيد في مكان صعب

وقال تشابي، في تصريحات عقب المباراة، وفقًا لـ«رويترز»: «انتصار جيد في مكان صعب يبقينا في صدارة الدوري.. بغض النظر عمن يلعب لا مجال للتراجع، نحن في وضع جيد وأنا سعيد بالنتيجة وكانت المهمة الرئيسية تسجيل الهدف الأول.. تحلينا بالصبر لكننا افتقدنا الدقة في اللمسة الأخيرة لكنني سعيد بشكل عام بما رأيت».