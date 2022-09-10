شارل لوكلير يحصد مركز أول المنطلقين في جائزة إيطاليا الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع شارل لوكلير، سائق «فيراري» مركز أول المنطلقين في جائزة إيطاليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، في أرض فريقه اليوم السبت.

ماكس فيرستابن في المركز الثاني

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثاني، وفقًا لـ«رويترز» لكن سائق «رد بول» سينطلق من المركز السابع بسبب عقوبة تغيير جهاز الاحتراق الداخلي.

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واحتل كارلوس ساينز المركز الثالث مع «فيراري»، غيره أنه سينطلق من المؤخرة. واستفاد البريطاني جورج راسل من العقوبات ليبدأ السباق من الصف الأول مع «مرسيدس».