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4 ألقاب في مسيرة السويسري كولر المدرب الجديد لـ«الأهلي المصري»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 04:51 مساء
4 ألقاب في مسيرة السويسري كولر المدرب الجديد لـ«الأهلي المصري»
السويسري كولر. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن النادي «الأهلي» المصري، أمس الجمعة، تعيين السويسري مارسيل كولر مدربًا جديدًا للفريق، لمدة عامين، سبق لكولر (61 عامًا) تدريب «كولن» و«بوخوم» في ألمانيا ومنتخب النمسا، وكانت تجربته الأخيرة مع «بازل» السويسري من 2018-2020، ليخلف البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أُقيل في أغسطس الماضي، بعد فترة قصيرة بالمنصب.

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ويأمل مجلس إدارة «الأهلي» أن يكرر كولر التجربة الناجحة لآخر مدرب سويسري قاد الفريق وهو رينيه فايلر الذي كان من أسباب نجاح المدرب الجنوب أفريقي موسيماني الذي تسلم فريقًا قويًا وجاهزًا، ويعد مارسيل كولر من أبرز المدربين في سويسرا بالسنوات الأخيرة، بينما مسيرته كلاعب كان أبرزها مع «غراسهوبر زيوريخ»، وحصد معه 7 بطولات في سويسرا، بحسب «رويترز».

واقتصرت إنجازات المدرب السويسري طوال مسيرته على حصد 4 بطولات، بواقع بطولتين للدوري السويسري وبطولة كأس سويسرا، إلى جانب لقب دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.

ولم يرتبط كولر بتدريب أي فريق خلال آخر عامين منذ رحيله عن تدريب «بازل» السويسري في أغسطس 2020، إذ حقق معه آخر ألقابه كمدرب وهو الفوز بكأس سويسرا 2019، أما لقباه بالنسبة للدوري فيعود آخر لقب له منذ 19 عامًا، عندما فاز مع «غراسهوبر» بلقب الدوري السويسري في 2003 ولقبه الآخر كان مع «غالين» في 2000، وأخيرًا الفوز مع «بوخوم» بلقب الدوري الألماني للدرجة الثانية في 2006.

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