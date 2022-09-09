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الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:14 مساء
الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك
فريق الهلال السعودي يفوز على الزمالك المصري بركلات الترجيح (4-1) ويتوج بلقب كأس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. (الإنترنت)
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حقق فريق الهلال السعودي، كأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على نظيره الزمالك المصري، بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل فريق الهلال أولا في الدقيقة (18) عن طريق لاعبه أوديون إيغالو، بعد تمريرة طولية رائعة من جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال إلى المهاجم إيغالو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من فوق محمد عواد لتسكن الشباك.

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وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة (33) عن طريق زيزو، بعد انفراد من التونسي سيف الدين الجزيري من يسار منطقة الجزاء الذي سدد كرة تصدى لها حارس مرمى الهلال، لترتد إلى زيزو الذي سدد الكرة في الشباك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء، التي حسمها فريق لصالحه بنتيجة 4-1.

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