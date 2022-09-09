اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

القاهرة - بوابة الوسط

اكتمل أضلاع المربع الذهبي في بطولة أبطال العالم للرجال 2022 لكرة الطائرة، المقامة حاليًا في سلوفانيا وبولندا، بعدما صعدت 4 فرق إلى نصف النهائي.

وجاءت نتائج مباريات ربع نهائي البطولة كالتالي:

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على نظيره الفرنسي. فيما فاز منتخب بولندا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، كما حقق المنتخب البرازيلي، الفوز على نظيره الأرجنتين. وفاز منتخب سلوفينيا على أوكرانيا.

المتأهلون للمربع الذهبي

وتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة كلا من «سلوفينيا - إيطاليا - بولندا - البرازيل».

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مواجهات المربع الذهبي

البرازيل × بولندا

سلوفينيا × إيطاليا