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عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 05:44 مساء
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية
جانب من تريبات فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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يكشف برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، كواليس آخر الترتيبات والأخبار لممثلي ليبيا أفريقيا، قبل منافسات الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وينطلق قطار دوري أبطال أفريقيا في موسمه الجديد نسخة 2022–2023، وسط ترقب ليبي لفرسي الرهان، ناديي الاتحاد «العميد»، بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المحلي، ووصيفه الأهلي طرابلس «الزعيم».

الاتحاد يواجه فلامبو
وغادرت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» مساء الأربعاء متوجهة إلى تنزانيا لمواجهة بطل الدوري البوروندي «فلامبو» غدا السبت، ضمن الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويستعد فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس»، للمواجهة المرتقبة مع فريق «كم كم» الزنجباري، المقرر لها السبت، الموافق العاشر من سبتمبر الجاري في زنجبار، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة على ملعب بنينا، في السابع عشر من الشهر نفسه.

عودة رباعية.. ولمحة تاريخية
وتعود الفرق المحلية الأربعة إلى الواجهة الأفريقية من جديد لتمثيل كرة القدم الليبية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، حيث سيمثل الكرة المحلية هذا الموسم، فرق «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بدوري الأبطال، و«الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية».

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