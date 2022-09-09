المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

توج المنتخب الجزائري، بلقب كأس العرب لكرة القدم للناشئين، تحت 17 عاما بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب المغربي، بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1، والتي أقيمت مساء أمس الخميس.

وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 51، بهدف عن طريق اللاعب محمد أرشيدي، وأدرك شحيمة هدف التعادل للجزائر قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للجزائر بنتيجة (4-2).

مشوار الفريقين نحو النهائي

وكان منتخب الجزائر تأهل للمباراة النهائية بعد تجاوزه المنتخب الوطني السعودي في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي. كما نجح المنتخب الجزائري في تجاوز تونس بالطريقة نفسها في الدور ربع النهائي بعدما تعادل المنتخبان 1-1 ثم فاز 3-1 بركلات الجزاء.

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أما المنتخب المغربي، فقد تأهل إلى نهائي البطولة بالفوز 2-0 على مصر في ربع النهائي، ثم بالنتيجة نفسها على اليمن في نصف النهائي.

منتخب الجزائر يفوز على المغرب بركلات الترجيح ويتوج بلقب كأس العرب لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما. (الإنترنت)