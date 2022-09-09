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تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 12:48 مساء
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعلن تأجيل مباريات المرحلة السابعة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. (الإنترنت)
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة تأجيل مباريات المرحلة السابعة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس عن 96 عامًا.

وقالت الرابطة في بيان، وفقا لـ«فرانس برس»: «لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الإثنين».

دقيقة حداد
وشاركت الرياضة في المملكة البريطانية، في الحداد على وفاة ملكة البلاد إليزابيث الثانية، التي رحلت أمس الخميس عن 96 عاما.

- دقيقة صمت في «أولد ترافورد» حدادا على وفاة الملكة إليزابيث
- وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد، في بطولة الدوري الأوروبي، في ملعب أولد ترافورد، دقيقة صمت حدادا على وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

دقيقة حداد في مباراة آرسنال
وشهدت مباراة زيوريخ السويسري ضد آرسنال الإنجليزي، والتي أُقيمت على ملعب كيبونبارك، قبل انطلاق الشوط الثاني، دقيقة صمت حدادا على وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

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