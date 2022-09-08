مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض فريق مانشستر يونايتد، للخسارة بهدف دون مقابل، أمام ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد»، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وسجل برايس منديز هدف المباراة الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وفي المجموعة الخامسة ذاتها، فاز شيريف تيراسبول المولدوفي على أومونيا نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف نظيفة، ليتصدر الترتيب.

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بتلك النتائج يتصدر شيريف المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سوسيداد. فيما يأتي مانشستر يونايتد ثالثا بدون أي نقطة وبالتساوي مع أمونيا.