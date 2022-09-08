«يويفا» يعلن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بشكل رسمي، التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مساء أمس الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2022-2023، حيث لُعبت 8 مباريات.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الأولى كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب).

الدفاع: أليخاندرو جيرمالدو (بنفيكا) - روبن دياش (مانشستر سيتي) - أباكار سيلا (كلوب بروج) - جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

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الوسط: ماركوس إدواردز (سبورتنغ لشبونة) - بيتور زيلينسكي (نابولي) - محمد قدوس (أياكس).

الهجوم: ليروي ساني (بايرن ميونخ) - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - ماريان شيفيد (شاختار دونيتسك).