Atwasat

«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 10:33 مساء
«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقا في تصرفات تمييزية مزعومة من جماهير «يوفنتوس». (الإنترنت)
alwasat radio

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، إنه فتح تحقيقًا في تصرفات تمييزية مزعومة من جماهير «يوفنتوس» خلال الخسارة (2-1) من «باريس سان جيرمان» في دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية أمس الثلاثاء، وفقًا لـ«رويترز».

التحية النازية
وأظهرت لقطات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجماهير الفريق الإيطالي المسافرة، وهي تؤدي التحية النازية بجانب تقليد أصوات القردة في افتتاح جولات المجموعة الثامنة، حين تفوق الفريق الباريسي بفضل ثنائية كيليان مبابي في الشوط الأول.

- مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال
- الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية

سلوك تمييزي من جماهير «يوفنتوس»
وذكر «يويفا» وفقًا للمادة 31 من لوائح الـ«يويفا» الانضباطية، أنه تم تعيين مفتش لإجراء تحقيق في مزاعم السلوك التمييزي من جماهير «يوفنتوس».

وتقام المباراة الأخرى بين الفريقين في تورينو يوم الثاني من نوفمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»

«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»
الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا

الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية

الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات

أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء

إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء
كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي

كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي
إيران تتسلح بكيروش في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز بمونديال قطر 2022

إيران تتسلح بكيروش في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز بمونديال ...
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني

ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني
بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار

بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط صفقات بـ282 مليون يورو

مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط ...
6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»

6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»
بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب

بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. وإينتراخت أمام سبورتينغ
توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. وإينتراخت...
أتلتيكو مدريد في تحدٍ صعب أمام بورتو البرتغالي بدوري الأبطال
أتلتيكو مدريد في تحدٍ صعب أمام بورتو البرتغالي بدوري الأبطال
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية
رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني
رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني
«أياكس» يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على «رينغرز»
«أياكس» يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على «رينغرز»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في ......
صفقة كاسيميرو لمانشستر يونايتد تقترب من الانتهاء بعد موافقة الريال
صفقة كاسيميرو لمانشستر يونايتد تقترب من الانتهاء بعد موافقة ......
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»...
المزيد
بـ«الهاتريك» الأول ليفاندوفسكي.. برشلونة يسحق فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا
بـ«الهاتريك» الأول ليفاندوفسكي.. برشلونة يسحق فيكتوريا في ......
«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»
«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام ......
«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان
«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان ......
«أياكس» يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على «رينغرز»
«أياكس» يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ......
رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني
رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط