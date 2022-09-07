«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، إنه فتح تحقيقًا في تصرفات تمييزية مزعومة من جماهير «يوفنتوس» خلال الخسارة (2-1) من «باريس سان جيرمان» في دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية أمس الثلاثاء، وفقًا لـ«رويترز».

التحية النازية

وأظهرت لقطات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجماهير الفريق الإيطالي المسافرة، وهي تؤدي التحية النازية بجانب تقليد أصوات القردة في افتتاح جولات المجموعة الثامنة، حين تفوق الفريق الباريسي بفضل ثنائية كيليان مبابي في الشوط الأول.

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سلوك تمييزي من جماهير «يوفنتوس»

وذكر «يويفا» وفقًا للمادة 31 من لوائح الـ«يويفا» الانضباطية، أنه تم تعيين مفتش لإجراء تحقيق في مزاعم السلوك التمييزي من جماهير «يوفنتوس».

وتقام المباراة الأخرى بين الفريقين في تورينو يوم الثاني من نوفمبر المقبل.