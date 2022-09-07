رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لاستلام مهمة الإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم، خلفًا للكرواتي دراغان سكوتشيتش.

وتأتي الاستعانة مجددًا بخدمات المدرب البرتغالي البالغ 69 عامًا قبل أسابيع من مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال قطر، المقرر نهاية العام الحالي، وفقًا لـ«فرانس برس»

وكان التعاقد مع المدرب السابق لـ«ريال مدريد» الإسباني من الوعود التي أطلقها مهدي تاج خلال حملة ترشحه لرئاسة الاتحاد الإيراني للعبة.

وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالميًا، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018. وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة بين 2016 و2019.

كيروش من المدربين المخضرمين

ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، إذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب «ريال مدريد»، والعمل كمساعد للسير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في تدريب «مانشستر يونايتد» الإنجليزي.