Atwasat

رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 07:01 مساء
رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب خلفًا للكرواتي دراغان سكوتشيتش. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لاستلام مهمة الإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم، خلفًا للكرواتي دراغان سكوتشيتش.

وتأتي الاستعانة مجددًا بخدمات المدرب البرتغالي البالغ 69 عامًا قبل أسابيع من مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال قطر، المقرر نهاية العام الحالي، وفقًا لـ«فرانس برس»

وكان التعاقد مع المدرب السابق لـ«ريال مدريد» الإسباني من الوعود التي أطلقها مهدي تاج خلال حملة ترشحه لرئاسة الاتحاد الإيراني للعبة.

وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالميًا، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018. وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة بين 2016 و2019.

كيروش من المدربين المخضرمين
ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، إذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب «ريال مدريد»، والعمل كمساعد للسير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في تدريب «مانشستر يونايتد» الإنجليزي.

إيران في مجموعة تحمل نكهة سياسية
وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز. وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات

أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء

إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء
كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي

كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني

ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني
بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار

بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط صفقات بـ282 مليون يورو

مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط ...
6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»

6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»
بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب

بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب
شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته

شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء

«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره

بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
برشلونة في مهمة سهلة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي
برشلونة في مهمة سهلة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
اهتمام إماراتي بشراء مانشستر يونايتد بعد عرض 3.75 مليار إسترليني
اهتمام إماراتي بشراء مانشستر يونايتد بعد عرض 3.75 مليار إسترليني
توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. وإينتراخت أمام سبورتينغ
توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. وإينتراخت...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في ......
صفقة كاسيميرو لمانشستر يونايتد تقترب من الانتهاء بعد موافقة الريال
صفقة كاسيميرو لمانشستر يونايتد تقترب من الانتهاء بعد موافقة ......
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»...
المزيد
رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني
رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني...
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية...
أتلتيكو مدريد في تحدٍ صعب أمام بورتو البرتغالي بدوري الأبطال
أتلتيكو مدريد في تحدٍ صعب أمام بورتو البرتغالي بدوري الأبطال...
توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. وإينتراخت أمام سبورتينغ
توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. ......
اهتمام إماراتي بشراء مانشستر يونايتد بعد عرض 3.75 مليار إسترليني
اهتمام إماراتي بشراء مانشستر يونايتد بعد عرض 3.75 مليار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط