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الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 06:16 مساء
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية
بوغبا يحتاج إلى قرابة 8 أسابيع للتعافي من عمليته الجراحية. (الإنترنت)
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كشف كبير الأطباء في مستشفى موريتسيانو في تورينو، البروفيسور روبرتو روسي، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، المهدد بالغياب عن منتخب بلاده خلال حملة دفاعه عن اللقب في مونديال قطر 2022، يسكون بحاجة إلى قرابة 8 أسابيع للتعافي والعودة إلى تمارين فريقه يوفنتوس الإيطالي.

ووجد بوغبا، العائد هذا الصيف إلى يوفنتوس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، نفسه مجبرًا على إجراء الجراحة من أجل إزالة الغضروف في ركبته اليمنى بعدما رفض اللجوء اليها مطلع أغسطس الماضي، مفضلًا العلاج المحافظ من دون أن يعطي ذلك النتيجة المرجوة.

الإجبار على التدخل الجراحي
وقال البروفيسور روبرتو روسي، في تصريح لجريدة «توتوسبورت»، وفقا لـ«فرانس برس»، إن تفاقم إصابة بطل مونديال 2018 أجبرته على إجراء التدخل الجراحي، مضيفًا: «إصابة الغضروف المفصلي (الجانبي) قد ساءت، وعندما حاول اللاعب إجبار نفسه على الركض، أصيب بانسداد في مفصل الركبة».

- أليغري: بوغبا خارج حسابات مونديال قطر مع فرنسا
- الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين

وأفاد البروفيسور روسي أن بوغبا كان قد استشار اثنين من المتخصصين بعد إصابته في نهاية يوليو ونصحاه بـ«التدخل الجراحي»، وهو خيار استبعده اللاعب خشية أن يهدد ذلك مشاركته مع بلاده في مونديال قطر نهاية العام.

موعد الانضمام إلى الفريق
وبدأ الفرنسي البالغ 29 عامًا رحلة التعافي وبالاتفاق مع أطباء يوفنتوس، حددنا وقتًا ضروريًا مدته 8 أسابيع حتى يتمكن بوغبا من الانضمام إلى الفريق واستئناف التدريب الجماعي» وفق ما أفاد البروفيسور روسي، مضيفًا «هذا هو الإطار الزمني المقدر، ثم يتعين علينا تقييم الظروف وتجاوبه» عندما يبدأ التمارين الجدية. وسيسمح هذا الإطار الزمني النظري بعودة بوغبا الى التمارين بحلول بداية نوفمبر.

عدم الاعتماد على بوغبا
وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، الإثنين الماضي، إنه لن يكون باستطاعته الاعتماد على اللاعب الفرنسي من الآن وحتى توقف الدوري الإيطالي منتصف نوفمبر بسبب مونديال قطر المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وبالنسبة لمونديال قطر، سيكون أمام بوغبا ثلاثة أسابيع فقط لكي يستعيد لياقته البدنية قبل المباراة الأولى لمنتخب بلاده في 22 نوفمبر ضد أستراليا.

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