أتلتيكو مدريد في تحدٍ صعب أمام بورتو البرتغالي بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، منافسات ساخنة، حيث يتجدّد الموعد أيضًا وللموسم الثاني تواليًا عن مواجهة بين بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني اللذين يتواجهان على أرض الأخير.

ولم يتدرب الحارس السلوفيني مع فريقه أتلتيكو مدريد يان أوبلاك بشكل جماعي، لكنه أجرى تدريبات على العشب منفردًا مع المعد البدني، ليعزز فرصه في اللحاق بالمباراة التي ستقام على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

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وبالنسبة إلى اللاعب الفرنسي، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك بها في التدريب الجماعي، منذ الضربة التي تعرض لها أمام فالنسيا قبل أسبوع، ومن المنتظر أن يكون ضمن قائمة الفريق لمباراة اليوم التي ستشهد 4 غيابات مؤكدة.

ويغيب عن قائمة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في أتلتيكو البرازيلي ماتيوس كونيا والمونتنيعري ستيفان سافيتش وسيرجيو ريجيلون للإصابة، بالإضافة إلى البرازيلي فيليبي مونتيرو بسبب الإيقاف.