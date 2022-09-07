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توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. وإينتراخت أمام سبورتينغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 04:06 مساء
توتنهام يستعد بهجومه الثلاثي المرعب لاستقبال مارسيليا.. وإينتراخت أمام سبورتينغ
نجوم توتنهام. (صفحة نادي توتنهام عبر فيسبوك)
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تشهد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا مواجهة مهمة لتوتنهام الإنجليزي الذي يبدأ مسيرته على أرضه ضد مارسيليا الذي يبقى الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بلقب المسابقة 1993، في حين يلعب إينتراخت فرانكفورت مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي.

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ويعيش توتنهام بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بداية مثالية في الدوري الإنجليزي، حيث يشارك سيتي المركز الثاني وبقارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر، ولم يعرف توتنهام الخسارة هذا الموسم، كما أثبت هجومه بقيادة هاري كين أنه استعاد القوة الضاربة.

وعزز كونتي قوته الهجومية بضم البرازيلي ريتشارليسون بداية الموسم ليكون مع كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، ثلاثيًا مرعبًا في تشكيلة أثبتت كفاءتها.

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