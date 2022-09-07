اهتمام إماراتي بشراء مانشستر يونايتد بعد عرض 3.75 مليار إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ملاك نادي مانشستر يونايتد أبدوا استعداداهم لبيع النادي الإنجليزي مقابل 3.75 مليار جنيه إسترليني، مشيرة إلى وجود اهتمام من مستثمرين في دبي لإتمام الصفقة.

وأوضحت جريدة «دايلي ميل» أن السعر الذي وضعته عائلة غليزرز ملاك نادي مانشستر يونايتد يغري مستثمرين من دبي لشراء النادي، بحسب موقع «24».

وأشارت إلى أن أغنى رجل في بريطانيا جيم راتكليف قد يدخل ضمن المهتمين بشراء مانشستر يونايتد خاصة عقب فشله في شراء تشيلسي الذي اشترته مجموعة تود بويلي الأميركية مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني في صفقة قياسية.