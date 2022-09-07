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منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 03:40 مساء
منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
منتخب البرازيل في الطائرة. (فيسبوك)
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حقق المنتخب البرازيلي انتصارًا على نظيره الإيراني بثلاثة أشواط نظيفة، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة العالم لكرة الطائرة، المقامة حاليًا في سلوفانيا وبولندا.

وجاءت نتيجة الأشواط (25-17 و25-22 و25-23)، ليحجز بذلك المنتخب البرازيلي مقعده ضمن الثمانية الكبار في مونديال الطائرة، وأكمل راقصو السامبا بذلك عقد المتأهلين للدور ربع النهائي.

ويضرب منتخب البرازيل موعدًا ناريًا مع راقصي التانجو، منتخب الأرجنتين، في هذا الدور، غدًا الخميس، بعد أن بلغ منتخب الأرجنتين الدور ربع النهائي بانتصاره على نظيره الصربي بثلاثة أشواط نظيفة.

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