أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليست خطيرة. وتعرض بنزيما للإصابة خلال مباراة فريقه أمام سيلتيك في دوري أبطال أوروبا، وخرج بديلا في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة للصحفيين خلال لقاءات تليفزيونية: «إصابة بنزيما ليست خطيرة، سيخضع للاختبارات وسنعرف النتيجة، يمكن أن يكون شعر بالقليل من الانزعاجات، لذلك قررنا استبداله مباشرة».

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واختتم مدرب ريال مدريد: «لا نعتقد أن بنزيما لديه مشكلة كبيرة، إنها مشكلة عضلية، سنقيمها».

واستهل ريال مدريد مشواره في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بفوز كبير على سيلتيك بثلاثية نظيفة.