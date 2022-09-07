برشلونة في مهمة سهلة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي

القاهرة - بوابة الوسط

ينافس إنتر وبايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا فريق برشلونة الذي يلتقي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا بمهمة سهلة أمام فريق فيكتوريا بلزن.

ونادي فيكتوريا بيلزن هو نادي كرة قدم تشيكي من مدينة بلزن، يلعب الفريق مبارياته المنزلية على ملعب دوسان أرينا، ويلعب في الدوري التشيكي الأول، وهو الدوري الأعلى في البلاد.

من جانبه، أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش، بعد سنتين في صفوفه قادما إليه من يوفنتوس الإيطالي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي، وفقا لـ«بي إن سبورت»: «قرر بيانيتش الرحيل عن الفريق للحصول على مشاركة ودقائق أكثر، كل شخص سيد لمستقبله، كان لاعبا محترفا حتى الذروة وأشكره لذلك».