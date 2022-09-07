أياكس أمستردام أمام تحدي رينجرز الإسكتلندي بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المجموعة الأولى أياكس أمستردام الهولندي، بطل المسابقة أربع مرات، لكن آخرها يعود إلى 1995، مع رينجرز الإسكتلندي على ملعب الأول.

ويتصدر أياكس مشهد الأهداف المذهلة في الدوري الهولندي، حيث اكتسح ضيفه «جرونينجين» (6-1) خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، التي شهدت أيضًا فوز «تفينتي أنشخيدة» على «فورتانا سيتارد» (3-0)، و«نيميغن» على «فوليندام» (4-1).

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وتقمص ستيفن بيرجيون دور البطولة لأياكس بتسجيله أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق الرابعة والأخيرة من الشوط الأول و58 و88، من ركلة جزاء، وأضاف الهدفين الآخرين أنتوني وكينيت تايلور في الدقيقتين 28 و66.

فيما سجل هدف «جرونينجين» سيريل نجونغي في الدقيقة العاشرة، ورفع «أياكس» رصيده إلى ست نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على «فورتانا سيتارد» (3-2)، فيما توقف رصيد «جرونينجين» عند نقطة واحدة.